Eskişehir Valiliği'nden Kene Uyarısı!

Eskişehir Valiliği'nden Kene Uyarısı!
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Eskişehir Valiliği, yaz aylarının gelmesiyle artan kene vakalarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Tarla, bahçe ve ahır gibi riskli yerlere giderken önlem alınması gerektiği vurgulandı.

Eskişehir Valiliği, kene konusunda tedbirin elden bırakılmaması gerektiğiyle ilgili vatandaşları uyardı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yurt genelinde kene görülme sıklığı arttı. Keneyle mücadele için doğal avcıları olan keklikler geçtiğimiz günlerde doğaya salınırken, Eskişehir Valiliği konuyla ilgili uyarı içerikli bir paylaşım yaptı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Keneyi hafife almayın! Tarla, bahçe ve ahır gibi kene yönünden riskli yerlere giderken vücudunuzu öretecek giysiler giyin ve paçanızı çorabınızın içine sokun. Kene vücudunuza tutunmuşsa hemen en yakın sağlık kuruluşuna gidin. Tedbiri elden bırakmayın" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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