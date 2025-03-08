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Eskişehir Valiliği'nden 8 Mart'a Özel Roka Üretimi Videosu

Eskişehir Valiliği'nden 8 Mart'a Özel Roka Üretimi Videosu
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Eskişehir Valiliği, İstanbul'un sebze ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayan kadınlarla yaptığı röportajları içeren bir video yayımladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan videoda kadınların roka üretimindeki başarıları vurgulandı.

Eskişehir Valiliği'nin, roka üretiminde Eskişehir'i Türkiye birincisi yapan ve İstanbul'un sebze ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayan kadınlarla röportaj yaparak hazırladığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü videosu büyük beğeni topladı.

Valilik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir video yayımladı. Videoda, dağlar arasında bağlar kuran ve İstanbul'un sebze ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayan kadınlara mikrofon uzatıldı. 'Bu Bağlarda Bağ Olmaz' isimli Eskişehir Türküsü eşliğinde hazırlanan ve etkileyici dron görüntülerinin yer aldığı videoda, kadınların roka üretiminde Eskişehir'i Türkiye birincisi yaptığı belirtildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sakarya Nehri'nin bereketini kazanca dönüştüren Sarıcakayalı ve Mihalgazili kadınlarımızı kutluyoruz" ifadesine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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