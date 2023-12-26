Eskişehir Tüp Bebek Merkezi'nin 5'inci yılını kutluyor

Eskişehir Tüp Bebek Merkezi kuruluşunun 5'inci yılını kutluyor

Onlarca tüp bebek sahibi aile bir araya geldi

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici:

"Her çocuk evliliğe bir aşıdır"

Ünite Sorumlusu Dr. Teoman Haluk Minsin:

"5 yıl boyunca 38 bin 222 muayene gerçekleştirdik"

"30-40 yaş aralığındaki çiftlerimize yardımcı olduğumuzu görebiliyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bulunan Yunus Emre Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Tüp Bebek Merkezi'nin kuruluşunun 5'inci yılı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Hastane konferans salonunda yapılan etkinliğe Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, Tüp Bebek Uzmanı Dr. Teoman Haluk Minsin, sağlık çalışanları ve tüp bebek tedavisi ile çocuk sahibi olan aileler katıldı. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte günün anlama ve önemine dair konuşmalar İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, Tüp Bebek Uzmanı Dr. Teoman Haluk Minsin ve diğer konuşmacılar tarafından yapıldı.

"Bir çeşit yenileme, bir çeşit ümit"

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, Tüp Bebek Merkezi hakkında, "Yunus Emre Devlet Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nin 5'inci yılını kutluyoruz. Coşkuluyuz, sevinçliyiz. Burayı umudun doğduğu yer diye etiketliyoruz, tarif ediyoruz. Çocuk kıymetli bir şey. Bir çeşit yenileme, bir çeşit ümit, bir çeşit müjde. Hiç aklımdan çıkmaz, bir büyüğüm bana, 'Evliliklerin temel unsuru çocuklardır, Her çocuk evliliğe bir aşıdır. Bu şekilde mütalaa edin" demişti. Doğrusu bu söz kulağıma küpe oldu. Bizim tüp bebek merkezlerimiz de evli çiftlere katkılarıyla bir aşı vazifesi görüyorlar. Arkadaşlarımızın emekleri çok takdire şayan. Pahası yok, ölçülemez, çok kıymetli. Hem sizlerin nezdinde hem de yüce yaratanın nezdinde vesile oluyorlar" ifadelerini kullandı.

"5 yıl boyunca 38 bin 222 muayene gerçekleştirdik"

Tüp Bebek Uzmanı ve Ünite Sorumlusu Dr. Teoman Haluk Minsin ise şu ifadelere yer verdi;

"Bugün Tüp Bebek Merkezimizin 5'inci yılını kutlamak için buradayız. Bu uzun ve başarılı yolculukta bir araya gelmiş olmaktan çok özel bir duygu içerisindeyim. 5 yıl boyunca 38 bin 222 muayene gerçekleştirdik. Bu her bir muayenenin özel bir hikayesi var. Yaş dağılımına dair grafiğe baktığımızda merkezimize duyulan güvenin ve ihtiyaçların ne kadar çeşitli olduğunu görebiliyoruz. Son yıllarda 40 yaş ve üzeri hastalarımızın merkezimize çok kez başvurduğunu, tedavi için geldiklerini görebiliyoruz. 2019'dan 20233'e kadar baktığımızda artan muayene sayısı göze çarpıyor. Ama daha çok 30-40 yaş aralığındaki çiftlerimize yardımcı olduğumuzu görebiliyoruz."

Konuşmaların ardından Tüp Bebek Merkezi'nin tanışım videosu izlendi. Son olarak protokol üyeleri, sağlık çalışanları ve tüp bebek tedavisi ile çocuk sahibi olan aileler hatıra fotoğrafı çekinip pasta kesildi. Pasta kesiminin ardından etkinlik sona erdi.