Eskişehir Tepebaşı İlçe Müftülüğü, Mamure Camii'nde sabah namazı buluşması düzenledi.

Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek'in katıldğı sabah namazı buluşması, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından cami görevlileri tarafından tesbihat ve tezkirat yapıldı. Namazın sonunda İl Müftüsü Bekir Gerek, cemaate hitaben bir konuşma yaptı. Gerek, sabah namazının faziletlerinden bahsederek, bu tür buluşmaların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi. Gerek, ayrıca, ülke ve milletin huzur ve selameti için dua etti. Buluşmanın ardından katılımcılara çorba ikram edildi. Vatandaşlar, sabah namazı buluşmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, İl Müftülüğüne ve Tepebaşı İlçe Müftülüğü'ne teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR