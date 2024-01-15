Eskişehir Valisi ve İl Protokol Üyeleri Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile beraberindeki il protokol üyeleri, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in baba ocağına taziye ziyaretine bulundu.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, üs bölgesine sızma girişiminde bulunan hain teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan 27 yaşındaki İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in naaşı, dün düzenlenen cenaze törenlerinin ardından Bozan Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Eskişehirli vatandaşlar, şehit ailesini bir an olsun yalnız bırakmayıp yanlarında olurken, bir ziyaret de Eskişehir il protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Orhan Bayrak şehit ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi. - ESKİŞEHİR