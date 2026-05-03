Eskişehir polisi, Trafik Haftası'na özel etkinlik düzenledi

Eskişehir'de Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde, çocuklara uygulamalı eğitimler verilirken yetişkinlere alkol simülasyon gözlüğü ile trafik kurallarının önemi anlatıldı.

Eskişehir'de 2-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında kutlanan Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki alışveriş merkezinde geniş kapsamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik alanında kurulan parkurlarda çocuklar, akülü arabalar eşliğinde trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Yetişkin vatandaşlara yönelik ise alkolün sürücüler üzerindeki olumsuz etkilerini bizzat tecrübe etmelerini sağlayan alkol simülasyon gözlüğü ile eğitimler verildi. Ayrıca, vatandaşlara trafik bilincini artırmak amacıyla bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kültürel değerlerin de unutulmadığı etkinlikte, trafik temalı "Hacivat ve Karagöz" orta oyunu sergilendi. Hem çocukların hem de yetişkinlerin izlediği oyunla, trafik kurallarına uymanın hayati önemi eğlenceli bir dille aktarıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı