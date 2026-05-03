Haberler

Eskişehir polisi, Trafik Haftası'na özel etkinlik düzenledi

Eskişehir polisi, Trafik Haftası'na özel etkinlik düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde, çocuklara uygulamalı eğitimler verilirken yetişkinlere alkol simülasyon gözlüğü ile trafik kurallarının önemi anlatıldı.

Eskişehir'de Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde, çocuklara uygulamalı eğitimler verilirken yetişkinlere alkol simülasyon gözlüğü ile trafik kurallarının önemi anlatıldı.

Eskişehir'de 2-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında kutlanan Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki alışveriş merkezinde geniş kapsamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik alanında kurulan parkurlarda çocuklar, akülü arabalar eşliğinde trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Yetişkin vatandaşlara yönelik ise alkolün sürücüler üzerindeki olumsuz etkilerini bizzat tecrübe etmelerini sağlayan alkol simülasyon gözlüğü ile eğitimler verildi. Ayrıca, vatandaşlara trafik bilincini artırmak amacıyla bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kültürel değerlerin de unutulmadığı etkinlikte, trafik temalı "Hacivat ve Karagöz" orta oyunu sergilendi. Hem çocukların hem de yetişkinlerin izlediği oyunla, trafik kurallarına uymanın hayati önemi eğlenceli bir dille aktarıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti

9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısında bir acı haber daha
ABD'ye büyük şok! İran'a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı

Trump'a şok! Fena oyuna getirdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Define avcıları 'Öksürük Baba Türbesi'ni talan etti

"Öksürük Baba" talan edildi, mahalleli soluğu orada aldı
Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Nijerya’da festival dehşeti: Kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular

Gördükleri kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular
Osimhen yere düşerken bile tarihe geçti

Herkes onu konuşuyor! Yere düşerken bile tarihe geçti
Define avcıları 'Öksürük Baba Türbesi'ni talan etti

"Öksürük Baba" talan edildi, mahalleli soluğu orada aldı
Avukatlara sosyal medya kısıtlaması! Özel takip merkezi kuruluyor

Bu görüntüler tarih oluyor

Fatih Tekke'den olay iddia: Şampiyon olabilirdik ama bu hakemlerle imkansız

Maç sonunda olay iddia: Şampiyon olurduk ama bu hakemlerle imkansız