Kültür Yolu Festivali'ne yoğun ilgi

Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde söyleşi, sergi, atölye ve konser programları ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Eskişehir Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, ikinci gününde de binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Frig uygarlığından geleneksel el sanatlarına, teknoloji deneyim alanlarından konserlere kadar uzanan geniş yelpazedeki programlar, festival coşkusunu kentin dört bir yanına taşıdı.

Günün ilerleyen saatlerinde düzenlenen sergiler ve atölye çalışmaları özellikle gençlerin odak noktası oldu. Kültür ve sanat dolu etkinliklerin festival süresince hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

