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Eskişehir İŞKUR ve ESOGÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı

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Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Fatih Acar ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak tarafından protokol imzalandı. İmzalanan protokol çerçevesinde işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitim kursları düzenlenecek.

Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu ( İşkur ) İl Müdürü Fatih Acar ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak tarafından protokol imzalandı.

Protokol töreni, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlendi. İmzalanan protokol çerçevesinde işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitim kursları düzenlenecek. Gerçekleştirilen törene ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Demiral, Eskişehir İŞKUR İl Müdürlüğü Şube Müdürü Torun Dede, Şef Tamer Kendir ve VHKİ Zeynep Keçeci katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fatih Acar Güncel Rektör Eğitim Yerel İŞKUR

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