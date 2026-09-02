Eskişehir'in Kurtuluşunun 104. Yıl Dönümü Kanlıpınar'da Anıldı

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Kanlıpınar Şehitliği'nde çelenk sunma töreni düzenlendi. Şehitlik Defteri'ni imzalayan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Hiçbir güç, sizlerin kanlarıyla sulanan bu vatan topraklarını bölmeye, birliğimizi bozmaya muktedir olamayacaktır" dedi.

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü anma programı kapsamında saat 11.30'da Kanlıpınar Şehitliği'nde tören gerçekleştirildi. Programda ilk olarak Eskişehir Valiliği ve Garnizon Komutanlığı tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından askeri bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunurken, tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı. Şehitlerin ruhuna ithafen okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. Törene Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Erdoğan Gür, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve protokol üyeleri katıldı.

"Bağımsızlık aşkının sönmeyen meşalesidir"

Törende Şehitlik Defteri'ni imzalayan ve ardından yazdığı mesajı okuyan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, konuşmasında bağımsızlık mücadelesine vurgu yaptı. Vali Yılmaz, "Aziz şehitlerimiz; Eskişehir'imizin Yunan işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünde manevi huzurunuzda bir kez daha bir araya geldik. İsmini aziz kanlarınızdan alan bu mukaddes Kanlıpınar Şehitliği, bir milletin varoluş mücadelesinin, esarete karşı dirilişinin bağımsızlık aşkının sönmeyen meşalesidir. Verdiğiniz emsalsiz mücadele, bugün sahip olduğumuz huzur ve güvenin yegane kaynağıdır. Sizler, 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla bu toprakları vatan kılan, bizlere hür ve onurlu bir gelecek bırakan eşsiz kahramanlarsınız" ifadelerini kullandı.

"Birliğimizi bozmaya muktedir olamayacaktır"

Birlik ve beraberlik mesajı veren Vali Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün bizlere düşen en büyük görev; vatanın birliği, devletin bekası ve milletin huzuru uğruna sergilediğiniz o sarsılmaz iradeyi aynı ruh ve heyecanla geleceğe taşımaktır. Hiçbir güç, sizlerin kanlarıyla sulanan bu vatan topraklarını bölmeye, birliğimizi bozmaya muktedir olamayacaktır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."

Tören, Vali Yılmaz ve beraberindeki protokol üyelerinin şehitlikte bulunan 52 kabri tek tek ziyaret ederek karanfil bırakması ve dualar okumasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı