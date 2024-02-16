Eskişehir İl Müftülüğü'nden 150 umreciye dualı uğurlama

Eskişehir İl Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı 2023-2024 yılı organizasyona kayıt olan 150 umreci dualarla yola çıktı.

Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nda yapılan uğurlama törenine İl Müftüsü Bekir Gerek, müftülük personeli ve umrecilerin yakınları katıldı. Kabe ve Ravza yolcuları İl Müftüsü Bekir Gerek'in yapmış olduğu duanın ardından kutsal topraklara doğru yola çıktılar. - ESKİŞEHİR