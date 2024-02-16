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Eskişehir İl Müftülüğü'nden 150 umreciye dualı uğurlama

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Eskişehir İl Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı 2023-2024 yılı organizasyona kayıt olan 150 umreci dualarla yola çıktı. Uğurlama törenine İl Müftüsü Bekir Gerek, müftülük personeli ve umrecilerin yakınları katıldı.

Eskişehir İl Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı 2023-2024 yılı organizasyona kayıt olan 150 umreci dualarla yola çıktı.

Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nda yapılan uğurlama törenine İl Müftüsü Bekir Gerek, müftülük personeli ve umrecilerin yakınları katıldı. Kabe ve Ravza yolcuları İl Müftüsü Bekir Gerek'in yapmış olduğu duanın ardından kutsal topraklara doğru yola çıktılar. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Bekir Gerek Eskişehir Yerel Dünya Güncel Haberler

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