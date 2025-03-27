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Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'dan Okul Ziyareti

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'dan Okul Ziyareti
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Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Beyhan-Rıfat Çıkılıoğlu Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek eğitim süreçlerini değerlendirdi ve okul yönetimiyle geleceğe yönelik planlamalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Beyhan-Rıfat Çıkılıoğlu Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek eğitim süreçlerini değerlendirdi.

Ziyaret sırasında Aydın, okul bahçesinde ve eğitim alanlarında incelemelerde bulundu. Okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelen İl Müdürü, okulun mevcut durumu ve geleceğe yönelik planlamalar hakkında görüş alışverişi yaptı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ziyaretlerin eğitim kalitesini artırmaya yönelik olduğunu belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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