Eskişehir İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı Gerçekleşti
Eskişehir İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) İDK Toplantısı, Vali Yardımcısı Okan Leblebicier başkanlığında yapıldı. Toplantıda ilgili kurum temsilcileri ile eylem uygulamaları ve zorluklar değerlendirildi.
Eskişehir İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) İDK Toplantısı'nda ilgili kurum temsilcileri ile çeşitli konular hakkında değerlendirme yapıldı.
Toplantı, Valilik Toplantı Salonu'nda Vali Yardımcısı Okan Leblebicier başkanlığında gerçekleştirildi. Eskişehir İRAP İzleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) üyeleri ile kurum temsilcilerinin katılım sağladığı toplantıda, genel durum değerlendirmesi yapıldı. Eylemlerin uygulanmasında karşılaşılan zorluklar ele alınırken, sorumlu kurumların talep ettiği eylem değişiklikleri görüşüldü. - ESKİŞEHİR