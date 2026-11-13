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Eskişehir Hızır Bey Yurdu'nda öğrenci ve personele yangın eğitimi tatbikatla verildi

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Eskişehir Hızır Bey Yurdu'nda öğrenci ve personele yangın eğitimi tatbikatla verildi
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Eskişehir'de GSB İl Müdürlüğüne bağlı Hızır Bey Yurdu'nda kalan öğrencilere ve görevli personele İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince temel yangın eğitimi verildi. Teorik bilgilendirmenin ardından yurtta yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Eskişehir'deki Hızır Bey Yurdu'nda kalan öğrencilere ve görevli personele yönelik İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Temel Yangın Eğitimi verilerek, ardından tatbikat gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Eskişehir İl Müdürlüğüne bağlı Hızır Bey Yurdu'nda düzenlenen programda, İtfaiye Daire Başkanlığı eğiticileri tarafından öğrenci ve personele yangın güvenliği konusunda bilgi aktarıldı. Teorik bilgilendirmenin ardından yurtta yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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