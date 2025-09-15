Eskişehir Hair Fest'te Yarışmacılara Ödüller Teslim Edildi

Eskişehir'de düzenlenen 'Eskişehir Hair Fest' yarışmasında başarılı olan yarışmacılara ödülleri teslim edildi.

Eskişehir Hair Fest erkek saç kesim yarışması, 14 Eylül Pazar günü bir kuaför gerçekleşti. Türkiye'nin 4 bir yanından gelen 110 yarışmacının yarıştığı etkinlikte alanında uzman 25 jüri üyesi değerlendirmelerde bulunarak kazananları belirledi. Yarışma sonunda 1'inci olan kuaföre 50 bin, 2'ncisine 30 bin, 3'üncüsüne ise 20 bin TL para ödülü verildi. Yarışmacılara ödüllerini Eskişehir Hair Fest juri heyeti ve sponsorları taktim etti. Yarışma sonunda konuşan Hasan Hüseyin Yılmaz, "Jüri heyetini ve juri başkanlarını gösterdikleri üstün başarıdan dolayı kutluyorum. Tuncay Gitgör ve Bülent Duruk'a tesekkürü bir borç bilirim" dedi. - ESKİŞEHİR