Eskişehir haberi | Eskişehirspor Asbaşkanı Demircioğlu'ndan Başkan Ataç'a Ziyaret

Eskişehirspor Altyapıdan Sorumlu Asbaşkanı Selim Demircioğlu, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehirspor Altyapıdan Sorumlu Asbaşkanı Selim Demircioğlu ve altyapı sporcularını makamında ağırladı. Ziyarette Demircioğlu, Başkan Ataç'a kulüp faaliyetleri ve altyapıya ilişkin bilgiler verirken destekleri içinde teşekkür etti. Demircioğlu, "Ahmet Başkan'ımıza yıllardır Eskişehirspor'umuza ve özellikle altyapımıza verdiği destekler için teşekkür ziyaretinde bulunduk. İmkanlar dahilinde bu desteklerin süreceğine inanıyoruz. Şu anda altyapımızda 400'ün üzerinde sporcumuz var, çalışmalarımız hakkında Ahmet Başkan'ımıza bilgiler verdik ve teşekkürlerimizi ilettik" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç da konuklarına teşekkür ederken "Şehrimizin en büyük değerlerinden biri olan Eskişehirspor'un hak ettiği günlere yeniden kavuşması için desteğimiz her zaman sürecek. Altyapı çalışmalarının çok önemli olduğuna inanıyorum ve Selim Bey'e, yavrularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.