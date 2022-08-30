Eskişehir haber... İnönü'de Zafer Bayramı kutlandı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen törenle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıldönümü kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı münasebetiyle yapılan kutlamalar, kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile başladı. İnönü Cumhuriyet Meydanı'nda İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve kurum amirlerinin katılımlarıyla birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmalar yapıldı. Resmi törenin ardından Kaymakam Ustaoğlu, Başkan Bozkurt ve kurum amirleri ilçe şehitlerinden Şehit Polis Memuru İbrahim Gülten ve Şehit Jandarma Asteğmen Ali İhsan Aydın'ın kabirlerini ziyaret edip dua ettiler. - ESKİŞEHİR