Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir haber... İnönü'de Zafer Bayramı kutlandı

Yerel Haberler

Eskişehir haber... İnönü'de Zafer Bayramı kutlandı

Eskişehir haberler: Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen törenle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıldönümü kutlandı.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen törenle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıldönümü kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı münasebetiyle yapılan kutlamalar, kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile başladı. İnönü Cumhuriyet Meydanı'nda İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve kurum amirlerinin katılımlarıyla birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmalar yapıldı. Resmi törenin ardından Kaymakam Ustaoğlu, Başkan Bozkurt ve kurum amirleri ilçe şehitlerinden Şehit Polis Memuru İbrahim Gülten ve Şehit Jandarma Asteğmen Ali İhsan Aydın'ın kabirlerini ziyaret edip dua ettiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Bozkurt Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title