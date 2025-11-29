Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden şehit polis memuru için taziye mesajı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Manisa'da resmi aracı ile geçirdiği trafik kazası sonucunda şehit olan Polis Memuru Hatice Ünal için taziye mesajı yayımladı.

Manisa'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Polis Memuru Hatice Ünal, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, şehit için bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Manisa Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Hatice Ünal; resmi aracının tıra çarpması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR