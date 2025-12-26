İlkokul öğrencileri sınıfta Regaip Kandili kutlaması yaptı

Eskişehir Dumlupınar İlkokulu'nda 4/D sınıfının öğrencileri, Regaip Kandili'ni öğretmenleri eşliğinde kutlayıp hep birlikte dua ettiler.

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol 'üç ayların' ilk başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili dün gece kutlandı. Dumlupınar İlkokulu'nda 4/D sınıf öğretmeni Emel Sezgin'in öncülüğünde, günün önemine binaen anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Akıllı tahtaya 'hayırlı kandiller' yazısının yansıtıldığı sınıfta, evde el emeği ile hazırlanarak getirilen yiyecekler öğrencilere ikram edildi. Renkli bir havanın oluştuğu ortamda öğrenciler, öğretmenlerinin eşliğinde hep birlikte ellerini açarak dua ettiler. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar görenleri gülümsetti. - ESKİŞEHİR