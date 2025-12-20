Huzurevi sakinlerine özel konser

Eskişehir'de huzurevinde kalan yaşlılar, sanatçı Yaşar Aydın'ın şarkılarıyla keyifli vakit geçirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda sanatçı Yaşar Aydın, Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi sakinlerine özel bir konser verdi. Yaşlılar, Aydın'ın şarkılarıyla keyifli vakit geçirdi. Orhangazi Mahalle Muhtarı Hüseyin Erdemr ve mahalle sakinlerinin de eşlik ettiği programda yaşlılar, komşularıyla bir araya gelerek neşeli anlar paylaştı. - ESKİŞEHİR