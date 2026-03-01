Haberler

Bala Hatun Yurdu'nda iftar bereketi

KYK'nın Bala Hatun Yurdu, Ramazan ayı boyunca öğrencilere düzenlediği iftar programlarıyla paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatıyor. Kız ve erkek bloklarında bir araya gelen öğrenciler, huzurlu bir ortamda iftarlarını açarak birlik ve beraberlik duygularını güçlendiriyor.

Eskişehir'de KYK bünyesinde hizmet veren Bala Hatun Yurdu, Ramazan ayının manevi atmosferini düzenlenen iftar programlarıyla yaşatıyor.

Ramazan ayının gelişiyle birlikte Bala Hatun Yurdu'nda paylaşma ve dayanışma ruhu ön plana çıkıyor. Yurdun hem kız hem de erkek bloklarında düzenlenen iftar programları, öğrencilerin yoğun katılımıyla huzurlu bir ortamda devam ediyor. Aynı sofrada buluşan gençler, Ramazan'ın bereketini birlikte paylaşırken, yurdun yemekhanesinde düzenlenen bu buluşmalar birlik ve beraberlik duygularını güçlendiriyor. - ESKİŞEHİR

