Bala Hatun Yurdu'nda iftar bereketi

Eskişehir'de KYK bünyesinde hizmet veren Bala Hatun Yurdu, Ramazan ayının manevi atmosferini düzenlenen iftar programlarıyla yaşatıyor.

Ramazan ayının gelişiyle birlikte Bala Hatun Yurdu'nda paylaşma ve dayanışma ruhu ön plana çıkıyor. Yurdun hem kız hem de erkek bloklarında düzenlenen iftar programları, öğrencilerin yoğun katılımıyla huzurlu bir ortamda devam ediyor. Aynı sofrada buluşan gençler, Ramazan'ın bereketini birlikte paylaşırken, yurdun yemekhanesinde düzenlenen bu buluşmalar birlik ve beraberlik duygularını güçlendiriyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı