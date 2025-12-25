Haberler

Yükümlüler özgeçmiş hazırlamayı ve mülakat tekniklerini öğrendi

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülere özgeçmiş hazırlama, iş arama ve mülakat teknikleri konularında bir seminer düzenledi. Seminerin ardından bireysel görüşmeler de gerçekleştirildi.

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı iş birliği protokolü gereğince bir program düzenlendi. İş ve Meslek Danışmanları tarafından yükümlülere yönelik özgeçmiş hazırlama, iş arama ve mülakat teknikleri semineri düzenlendi. Akabinde, yükümlülerle bireysel görüşmeler gerçekleştirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

