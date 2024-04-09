Eskişehir'de yerli turistler Porsuk Çayı'nda gondol ve feribot seferlerine yoğun ilgi gösterdi

Ramazan Bayramı için Eskişehir'e gelen yerli turistler kentin simgelerinden olan Porsuk Çayı'nda gerçekleştirilen gondol ve feribot seferlerine yoğun ilgi gösterdi.

Bayram çerçevesindeki 9 günlük tatilin başlamasıyla birlikte Eskişehir'de yerli turistler görülmeye başlandı. Şehir merkezinde de yoğunluk oluşturan turistler kentin simgesi olarak kabul edilen bölgeleri ziyaret ederken, özellikle Porsuk Çayı'nda gerçekleştirilen gondol ve feribot seferlerinde büyük ilgi gösterildi. Turistlerin ilgisi nedeniyle gondollar aralıksız sefer yaparken, tamamen dolu şekilde tur atan feribotlar misafirlerinin keyifli dakikalar geçirmesini sağladı. Manzaranın tadını çıkaran turistler, aynı zamanda cep telefonu kameraları ile çevrenin fotoğraflarını çekerek bolca hatıra biriktirdi. - ESKİŞEHİR