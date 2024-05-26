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Eskişehir'de Turist Yoğunluğu: Porsuk Çayı Köprülerinde Sıralar Oluştu

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Eskişehir'e gelen turistlerin yoğunluğu nedeniyle Porsuk Çayı üzerindeki köprülerde fotoğraf çekimi için sıralar oluştu. Turistlerin uzun gondol ve bot sırasıyla seyahat etmeleri dikkat çekti.

Eskişehir'e gelen turistler kentin birçok yerinde yoğunluk meydana gelirken, Porsuk Çayı üzerindeki köprülerde fotoğraf çekimi için sıralar oluştu.

Ülke genelinde havaların ısınmasıyla beraber, hafta sonunu Eskişehir'e gelerek değerlendiren birçok kişi kentin bazı bölgelerinde yoğunluğa sebep oldu. Porsuk Çayı'nda fotoğraf çekilebilmek için adete sıraya giren turistlerin yoğunluğundan dolayı vatandaşlar köprüden geçmek için beklemek zorunda kaldı. Şehrin simgelerinden olan Porsuk Çayı'nda seyahat edebilmek için uzun gondol ve bot sırası oluşturan turistlerin görüntüsü dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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