Eskişehir'de Trafik Personeline Başarı Belgeleri Verildi

Eskişehir'de Trafik Personeline Başarı Belgeleri Verildi
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, trafik güvenliğinin sağlanmasındaki özverili çalışmaları dolayısıyla emniyet ve jandarma personeline başarı belgesi takdim etti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, emniyet ve jandarmaya bağlı trafik personeline başarı belgesi takdim etti.

Vali Hüseyin Aksoy, trafik güvenliğinin sağlanmasında göstermiş oldukları gayretli, özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik personeline başarı belgesi verdi. Trafik güvenliğinin toplumun huzur ve güvenliği açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Vali Aksoy, fedakarca görev yapan tüm personele teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. Belgelerin takdim edilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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