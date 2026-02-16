Haberler

Eskişehir için test uçuşu uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valiliği, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından bugün 11.00 ve 12.00 saatleri arasında test uçuşu yapılacağını açıkladı.

Eskişehir Valiliği, 11.00 ve 12.00 saatleri arasında test uçuşu yapılacağını açıkladı.

Valilik, açıklamayı resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayımladı. Açıklamada, bugün 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından test uçuşu gerçekleştirileceği belirtildi. Uçuşun 11.00 ve 12.00 saatleri olacağı aktarıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aleksei Navalny'nin eşi: Putin bir katil, hesap vermeli

Putin fena köşeye sıkıştı: O bir katil, derhal hesap vermeli
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif

2016'da boşanmışlardı, şampiyon kalecinin eşine ahlaksız teklif
İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar

2 kadın polisi, kalabalık grubun elinden binbir güçlükle aldılar
Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar

Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar
Aleksei Navalny'nin eşi: Putin bir katil, hesap vermeli

Putin fena köşeye sıkıştı: O bir katil, derhal hesap vermeli
Mihriban Aliyeva'dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap! 'Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen?'

Azerbaycan firs lady'sinden muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap
Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu

Sadece eve dönmek istediler, kuyruk 1 kilometre uzadı