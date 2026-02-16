Eskişehir için test uçuşu uyarısı
Eskişehir Valiliği, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından bugün 11.00 ve 12.00 saatleri arasında test uçuşu yapılacağını açıkladı.
Valilik, açıklamayı resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayımladı. Açıklamada, bugün 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından test uçuşu gerçekleştirileceği belirtildi. Uçuşun 11.00 ve 12.00 saatleri olacağı aktarıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel