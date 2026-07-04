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Sıcaktan bunalan gençler serinlemek için su savaşı yaptı

Sıcaktan bunalan gençler serinlemek için su savaşı yaptı
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Eskişehir'de hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı bunaltıcı havada, Kırmızıtoprak Mahallesi'ndeki gençler plastik şişelerle su savaşı yaparak serinledi. Renkli görüntüler cep telefonuyla kaydedildi.

Eskişehir'de sıcaktan bunalan ve serinlemek için su savaşı yapan gençler renkli görüntüler oluşturdu.

Eskişehir'de dün hava sıcaklığı 40 dereceye kadar çıktı. Bunaltıcı sıcaklar zaman zaman günlük yaşamı olumsuz yönde etkilerken, Kırmızıtoprak Mahallesi Atak Sokak'ta gençler serinlemek için eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirdi. Plastik şişelere su dolduran gençler, kendi aralarında su savaşı yaparak serinlediler. Gençlerin üzerlerindeki kıyafetler kısa süre içerisinde sırılsıklam olurken, ortaya çıkan bu renkli görüntüleri bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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