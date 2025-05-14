25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Selman ve Şara bir araya geldi

Trump ve Şara bir araya geldi! Tarihi zirveye 2 lider daha eşlik etti
Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı

Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu şarta bağlı
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Neler yedirmişler neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Eskişehir'de Sıcaklıklar Düşüyor, Yağış Bekleniyor

Eskişehir'de Sıcaklıklar Düşüyor, Yağış Bekleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün raporuna göre, Eskişehir'de sıcaklıklar 1-3 derece azalacak ve güney ile doğusunda sağanak yağış bekleniyor. En düşük sıcaklık Mihalıççık'ta 12 derece, en yüksek ise Sarıcakaya ve Mihalgazi'de 22 derece olacağı tahmin ediliyor.

Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge genelinde sıcaklıkların 1-3 derece azalacağı tahmin edilirken, Eskişehir'in güney ve doğusunun ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir'de hava sıcaklıklarının 1-3 derece azalması bekleniyor. Ayrıca, Eskişehir'in güney ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden kısa süreli kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Buna göre Eskişehir'de en düşük hava sıcaklığının 12 derece ile Mihalıççık'ta; en yüksek hava sıcaklığının ise 22 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi'de olması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boğaziçi karıştı, tartışma yaratan iddiaya Vali Gül kayıtsız kalamadı: Tam olarak öyle olmadı

Boğaziçi karıştı, tartışma yaratan iddiaya Vali Gül kayıtsız kalamadı
Akdeniz'deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler

Akdeniz'deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler
Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü
Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir tehlike bekliyor

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı

Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında baba tutuklandı! Şok ilişki detayı
Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

Bakan talimatı verdi, meydanlarda tek tek kontrol başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.