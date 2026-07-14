Haberler

Eskişehir'de 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Eskişehir'de 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kapsamında Havacılar Şehitliği'nde bir anma programı düzenledi. Programda Kur'an Kerim tilaveti ve dualar okunurken, şehitlerin ruhlarına ithafen yapılan paylaşımda 'Aziz şehitlerimizin ruhu şad mekanları cennet olsun' ifadelerine yer verildi.

Eskişehir'de 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla düzenlenen programda şehitler Kur'an Kerim tilaveti ve dualar ile anıldı.

Eskişehir Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü tarafından Eskişehir Havacılar Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Müdürlük yöneticileri ve çalışanlarının katılım sağladığı programda, Kur'an Kerim tilaveti ve dualar okundu. Müdürlüğün sosyal medya hesabından programla ilgili yapılan paylaşımda, "Aziz şehitlerimizin ruhu şad mekanları cennet olsun" denildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

Süper hücre Tekirdağ'ı vurdu! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Süper hücre Tekirdağ'ı vurdu! Zararın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Bircan Bali'den Haluk Levent hakkında vahim iddialar

Haluk Levent'e bir darbe de ondan! İddiası hayli vahim

Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar

Aslan'dan yılın operasyonu! Türkiye'de yer yerinden oynayacak
Bursa'da komşu dehşeti! 'Eşime göz kırptı' iddiası can aldı

Bursa'da komşu dehşeti! "Eşime göz kırptı" iddiası can aldı
Bunu yapan ev sahipleri yandı: Hapis cezası var

Bunu yapan ev sahipleri yandı: Hapis cezası var