Eskişehir'de Otomobil Yangını: Vatandaşlar Müdahale Etti

Eskişehir'de Otomobil Yangını: Vatandaşlar Müdahale Etti
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Eskişehir-Sarıcakaya Yolu üzerinde bir otomobilin alev almasının ardından vatandaşlar, yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Olay anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Eskişehir'de bir otomobilin aniden alev aldığı ve vatandaşın yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, Eskişehir- Sarıcakaya Yolu üzerinde Şoförler Çeşmesi'nin yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda seyir halinde olan bir otomobilde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa süre içerisinde alevlerin kapladığı araç küle döndü. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kameraları ile kayıt altına alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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