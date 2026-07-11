Eskişehir'de otomobil yol kenarına devrildi

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarına devrildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza, öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi Seyitgazi yolu istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tahmin edilen koyu renkli bir otomobil yoldan çıkarak yol kenarındaki yeşillik alana devrilip ters döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen trafik polisleri, muhtemel başka bir kazayı önlemek amacıyla yolda güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını kontrollü bir şekilde sağladı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı