Eskişehir'de Osman Efendi Öğrenci Yurdu personeli ihtiyaç sahiplerine Ramazan gıda kolisi dağıtacak

Eskişehir'de bulunan Osman Efendi Öğrenci Yurdu personeli ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere 100 adet Ramazan gıda kolisi satın aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu(KYK) Osman Efendi Öğrenci Yurdu Müdürü Coşkun Akın ve personelleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gıda ürünü içeren 100 adet Ramazan koli alındı. Önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerinin adreslerine koliler, yurtta kalan gönüllü gençler ve personel tarafından ulaştırılacak. - ESKİŞEHİR