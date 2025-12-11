Eskişehir'de öğrenciler DJ ile buluştu

Eskişehir Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Yavuz İlköğretim Okulu öğrencileri, Disk-Jokey (DJ) sanatçıları ile buluşturuldu.

'Kucak Dolusu Hayaller Projesi' kapsamında ilginç bir etkinlik düzenlendi. Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Yavuz İlköğretim Okulu öğrencileri; DJ'lik yapan Berkay Sinmez, Barış Sehlikoğlu ve Semih Tuncer ile bir araya getirildi. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler, DJ'lere merak ettiklerini sordular. Ayrıca, DJ'ler tarafından kullanılan mikseri ve ekipmanları deneme fırsatı buldular.

"DJ'leri merak ediyorlardı, çok mutlu oldular"

Etkinlikle ilgili konuşan 'Kucak Dolusu Hayaller Projesi'nin sahibi Elif Tezanlar, "Çocukların mutlu olması için böyle bir çalışma yaptık. Öğrenciler, DJ'leri merak ediyordu. Rica ettik, bizi kırmayıp geldiler. Bunun için teşekkür ederiz. Burada çocuklara DJ'lik mesleği anlatıldı ve kullanılan ekipmanlar gösterildi. Çocuklarımız da mutlu oldu" dedi. - ESKİŞEHİR