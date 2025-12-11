Haberler

Eskişehir'de öğrenciler DJ ile buluştu

Eskişehir'de öğrenciler DJ ile buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Yavuz İlköğretim Okulu öğrencileri, Disk-Jokey (DJ) sanatçıları ile buluşturuldu.

Eskişehir Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Yavuz İlköğretim Okulu öğrencileri, Disk-Jokey (DJ) sanatçıları ile buluşturuldu.

'Kucak Dolusu Hayaller Projesi' kapsamında ilginç bir etkinlik düzenlendi. Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Yavuz İlköğretim Okulu öğrencileri; DJ'lik yapan Berkay Sinmez, Barış Sehlikoğlu ve Semih Tuncer ile bir araya getirildi. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler, DJ'lere merak ettiklerini sordular. Ayrıca, DJ'ler tarafından kullanılan mikseri ve ekipmanları deneme fırsatı buldular.

"DJ'leri merak ediyorlardı, çok mutlu oldular"

Etkinlikle ilgili konuşan 'Kucak Dolusu Hayaller Projesi'nin sahibi Elif Tezanlar, "Çocukların mutlu olması için böyle bir çalışma yaptık. Öğrenciler, DJ'leri merak ediyordu. Rica ettik, bizi kırmayıp geldiler. Bunun için teşekkür ederiz. Burada çocuklara DJ'lik mesleği anlatıldı ve kullanılan ekipmanlar gösterildi. Çocuklarımız da mutlu oldu" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Trabzonspor'un Oulai'den istediği bonservis bedeli belli oldu

Trabzon tarihi bir bonservis istiyor! Satılırsa bir oda dolusu para
Bostancı'da 6 bin TL kira veren kiracının talebi, ev sahibini şoke etti

Kiracının evi boşaltmak için istediği para ev sahibini şoke etti
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
Operasyonda tutuklanan tek kadının ifadesi ortaya çıktı: Mehmet Akif Ersoy'la 2 yıl sevgiliydik

Tutuklanan tek kadının ifadesi: Mehmet Akif'le 2 yıl sevgiliydik
Taraftarlar şokta! Icardi 5.5 yıl sonra geri mi dönüyor?

Taraftarlar şokta! Icardi 5.5 yıl sonra geri mi dönüyor?
İş yeri açma yönetmeliği değişti; geciktirilen ruhsatta bakanlık devreye girecek

Ruhsatta bunu yaparsanız, bakanlık devreye girecek
TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı

TFF'den olay pozisyona "Devam" diyen hakem hakkında karar
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle tarihi sanduka parçası bulundu

Baraj çekilince ortaya çıktı, vinçle kaldırılıp feribotla taşındı
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
title