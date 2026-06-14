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Nemli Köyü Sosyal Tesisleri Toplantı ve Taziye Evi, törenle hizmete açıldı

Nemli Köyü Sosyal Tesisleri Toplantı ve Taziye Evi, törenle hizmete açıldı
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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve protokol üyelerinin katılımıyla Nemli Köyü Sosyal Tesisleri Toplantı ve Taziye Evi'nin açılışı gerçekleştirildi. Tesis, mahalle sakinlerine sosyal etkinlikler ve taziye hizmetleri için kullanılacak.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel başta olmak üzere il protokolünün katılımıyla, Nemli Köyü Sosyal Tesisleri Toplantı ve Taziye Evi'nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği açılış programında, yeni tesisin mahalle halkına hayırlı olması temennisiyle dualar edildi. Daha sonra Vali Erdinç Yılmaz ve protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesilerek toplantı ve taziye evi resmen hizmete açıldı.

Açılış töreninin ardından tesisi gezerek incelemelerde bulunan Vali Yılmaz, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti ve mahalle sakinlerinin talep ve görüşlerini dinledi. Konuşmasında toplantı ve taziye evinin sadece taziye hizmetleri için değil, aynı zamanda vatandaşların bir araya geleceği sosyal etkinlikler ve toplantılar için de önemli bir merkez olacağını ifade eden Vali Yılmaz, tesisin mahallede birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendireceğine inandığını söyledi. Vali Yılmaz, böylesine önemli bir eserin mahalleye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek yeni sosyal tesisin Nemli köyü sakinlerine uzun yıllar hizmet vermesini temenni etti.

Nemli Köyü Muhtarı İbrahim Koçhan, tesislerin yapımında maddi manevi desteklerini esirgemeyen tüm dostlara teşekkürlerini iletti. Koçhan, Kafkasların simgesi olan Çerkes kamasını Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'a takdim etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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