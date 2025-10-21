Haberler

Eskişehir'de Narko Tırı Ziyareti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, uyuşturucu ile mücadele ve eğitim amacıyla gelen Narko Tırı'na ziyarette bulundu. Vali, vatandaşlarla etkileşimde bulunarak gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, vatandaşları bilgilendirmek için gelen Narko Tırı'na ziyarette bulundu.

Narko Tırı, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde eğitim faaliyetlerine destek olmak ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Valilik Meydanı'na geldi. Vali Hüseyin Aksoy, vatandaşların ilgiyle karşıladığı tırı ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ın eşlik ettiği Vali Aksoy, yapılan çalışmalar ve faaliyetler hakkında ekiplerden bilgi aldı. - ESKİŞEHİR


