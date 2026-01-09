Haberler

Eskişehir'de bağımlılıkla mücadele sürüyor

Eskişehir'de, 2025 yılında gerçekleştirilen '41. Sigara Alkol ve Madde Bağımlılığı Programı', toplam 410 oturum sonunda 484 yükümlünün katılımıyla başarıyla tamamlandı.

Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü'nce 2025 yılında sigara, alkol ve madde bağımlılığıyla ilgili faaliyetler yürütüldü. Bu kapsamda, Bağımlılıkla Mücadele Bürosu tarafından '41. Sigara Alkol ve Madde Bağımlılığı Programı' düzenlendi. Toplam 410 oturumun gerçekleştiği programın 484 yükümlünün katılımıyla tamamlandığı açıklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
