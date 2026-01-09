Eskişehir'de bağımlılıkla mücadele sürüyor

Eskişehir'de 2025 yılında gerçekleştirilen '41. Sigara Alkol ve Madde Bağımlılığı Programı' tamamlandı.

Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü'nce 2025 yılında sigara, alkol ve madde bağımlılığıyla ilgili faaliyetler yürütüldü. Bu kapsamda, Bağımlılıkla Mücadele Bürosu tarafından '41. Sigara Alkol ve Madde Bağımlılığı Programı' düzenlendi. Toplam 410 oturumun gerçekleştiği programın 484 yükümlünün katılımıyla tamamlandığı açıklandı. - ESKİŞEHİR