Eskişehir'de kurbanlıklar tükenmeye başladı

Eskişehir'de kurbanlıkların şimdiden tükenmeye başladığını söyleyen hayvan satıcıları, uygun fiyata alışveriş yapmak isteyenlerin son güne kalmamasını tavsiye ediyor.

2026 yılı Kurban Bayramı, 26 Mayıs Salı günü arife olmak üzere 27-30 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak. Yaklaşık 1 aylık bir zamanın kaldığı bayram için hazırlıklar yapılırken, hayvancıların müşterilerle pazarlığı başladı. Eskişehir'de hayvancılıkla uğraşan Baran Türkmen, kurbanlıkların şimdiden tükenmeye başladığını söyledi. Türkmen, uygun fiyata alışveriş yapmak isteyenlerin son güne kalmamaları gerektiğini ifade etti.

"Kurbanlıklarımız bitti sayılır"

Satışların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Baran Türkmen, "Geçen seneye göre fiyatlarımız da pek değişmedi; her bütçeye göre hayvanımız mevcut. Her sene müşterilerimiz artarak çoğalıyor. Biz toptan da hayvan verdiğimiz için şu anda sayı hemen hemen bin taneye yaklaşmak üzere. Yaklaşık bin civarında kurbanlık vasfı taşıyan hayvan bitmek üzere. Son günleri bekleyen vatandaşlarımıza şöyle bir çağrımız var. Tabii bu bütçeyle alakalı bir durum ama 'son gün hesaplı hayvan alırız' diye bekliyorlarsa bence o yanılgıya girmesinler. Çünkü bu sene genel olarak çiftliklerde kurbanlıklar erken bitti. Dişi ve erkek kurbanlıkların hepsi şu anda tükenmek üzere. Fiyatların düşeceğini sanmıyorum, aksine yükseleceğini düşünüyorum. O yüzden erken zamanda bildikleri yerde kurbanlıklarını almalarını tavsiye ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

