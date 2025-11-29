Haberler

Eskişehir'de Kış Soğuklarına Rağmen Gondol Turlarına Yoğun İlgi

Güncelleme:
Eskişehir'de kış soğukları etkisini gösterirken, yerli ve yabancı turistler Porsuk Çayı'ndaki gondol turlarına yoğun ilgi gösterdi. Düşük sıcaklıklara rağmen turistler gondollarda keyifli anlar yaşadı.

Eskişehir'de kış soğuklarının etkisini göstermeye başlamasına aldırış etmeyen yerli ve yabancı turistler, Porsuk Çayı üzerinde düzenlenen gondol turlarına yoğun ilgi gösterdi.

Eskişehir'de, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte soğuk havalar etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Şehri ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, termometrelerin düşük dereceleri göstermesine rağmen montlarına sarılarak kentin simgesi haline gelen Porsuk Çayı'ndaki gondol turlarından vazgeçmedi. Soğuk havaya rağmen iskelelerde ve gondol seferlerinde yaşanan hareketlilik dikkat çekerken, turistlerin oluşturduğu yoğunluk görüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
