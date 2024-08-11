Eskişehir'de Kırmızı Işıkta Geçen Yayalar Trafiği Tehlikeye Atıyor

Eskişehir'de trafik ışığı kırmızı yanmasına rağmen karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalar muhtemel kazalara davetiye çıkartırken, sürücülerin tepkisine neden oluyor.

Tepebaşı ilçesi Arifiye Mahallesi Yunusemre Caddesi üzerinde trafik kurallarını ihlal eden yayalar dikkat çekiyor. Kendilerine kırmızı ışık yanmasına rağmen karşıdan karşıya geçmek için araçlar hareket halindeyken yola atlayan ve koşan vatandaşlar tehlike oluşturuyor. Muhtemel kazalara davetiye çıkararak trafiğin akışını etkileyen bilinçsiz yayalar araç sürücülerine de gergin anlar yaşanıyor. - ESKİŞEHİR