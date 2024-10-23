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Eskişehir'de Kayıp Adam İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Eskişehir'de Kayıp Adam İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Eskişehir'de iş aramak için evinden ayrılan 47 yaşındaki Ercan Hira'nın kaybolması üzerine ailesi ve polis arama çalışmalarını sürdürüyor. Hira'nın son görüldüğü yer İsmet İnönü Bulvarı olarak belirlendi.

Eskişehir'de 2 gün önce iş aramak için evinden ayrılan Ercan Hira'nın (47) bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre; Tepebaşı İlçesi Zafer Mahallesi'nde ikamet eden ve 2 aydır işsiz olan Ercan Hira, 21 Ekim 2024 tarihinde saat 10.30 sularında iş aramak için evinden ayrıldı. Ardından bir daha Hira'dan haber alamayan aile, polis ekipleriyle görüşerek kayıp ilanı verdi. Son olarak evden ayrıldığı gün saat 21.30 sularında İsmet İnönü Bulvarı'nda görülen Hira'nın ailesi kayıp adamı gören kişilerin kendileriyle iletişime geçmesini bekliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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