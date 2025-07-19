Eskişehir'de Kask Takmayan Motosikletli Yaya Geçidinden Geçti
Eskişehir'de kask takmadan motosiklet süren bir sürücü, yaya geçidinden geçerek birden fazla trafik kuralını ihlal etti. Olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Eskişehir kask takmayan ve yaya geçidinden geçen bir motosikletli, aynı anda birden fazla trafik kuralını ihlal etti.
Olay, Eskişehir D-200 Karayolu üzerindeki Tepebaşı Kavşağı'nda meydana geldi. Kask takmadan seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, bölgedeki yaya geçidini kullanarak yolun karşı tarafına geçti. Duyarsız sürücü kask takmayarak kendi canını tehlikeye atarken, aynı anda birden fazla trafik kuralını ihlal ettiği görüldü. Yaşanan ilginç olay, bir cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel