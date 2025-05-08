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Eskişehir'de Kas Hastalığı İçin Destek Panayırı Düzenlendi

Eskişehir'de Kas Hastalığı İçin Destek Panayırı Düzenlendi
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kas hastalığı (DMD) bulunan 4,5 yaşındaki Uras için düzenlenen destek panayırına katıldı. Vali Aksoy, sergilenen ürünleri gezerek alışveriş yaptı ve Uras'ın tedavisinin başarılı olmasını diledi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kas hastalığı (DMD) bulunan 4,5 yaşındaki Uras için düzenlenen destek panayırına katılım sağladı.

Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ile birlikte Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde, Eskişehir Adliyesi, Eskişehir Ceza İnfaz Kurumları ve diğer adalet teşkilatı birimleri bir araya gelerek, Yalova Hakimi Özlem Yalçın Doğru'nun kas hastalığı bulunan 4,5 yaşındaki oğlu Uras'ın tedavisi için panayır düzenlendi. Vali Hüseyin Aksoy, bahse konu panayıra katılım sağladı. Sergilenen ürünlerin bulunduğu stantları gezerek alışveriş yapan Vali Aksoy, Uras'ın tedavisini tamamlayarak sağlığına kavuşması temennisinde bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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