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Eskişehir'de Karaören Mahallesi'nde İftar Geleneği Devam Ediyor

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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Karaören Mahallesinde yıllar önce başlatılan iftar geleneği sürüyor.

Karaören Mahallesi sakinlerinden olan Arif Özdemir tarafından 2005 senesinde başlatılan iftar geleneği, bu yıl yeni yerinde, mahallenin çok amaçlı meydanında verilmeye başlandı. Her gün farklı bir aile ya da hayırseverin yardımıyla verilen iftar yemeği, bayram sabahı verilen çorba ile son buluyor. Mahalle sakinlerinden Ramazan Yıldırım, "Köyümüzde her yıl geleneksel olarak Ramazan ayında iftar yemeği veriyoruz. Köy halkıyla bütün öne gelenler halkımıza yemeklerini veriyoruz" diye belirtti.

Mahalle sakinlerinden Ersin Ersöz "Bugün burada aile eşrafından ve arkadaşlarımız tarafından, Ramazan'da iftar yemeği veriyoruz köylülerimize geniş katılımlı olması için özellikle hafta sonuna denk getirdik. Köyümüzde uzunca bir senedir bu adet var her akşam bir gönüllü aile veya bir kaç gönüllü aile bir araya gelerek iftar yemeği vermektedirler. Bu iftar vesilesi ile bayram öncesi dışarıdan da yoğun gelen köylülerimizde var, Allah kabul etsin inşallah" diye belirtti.

Mahalle sakinlerinden Fatma İlik ise "Bu yıllardır devam eden köyümüzde gelenek. Aşağı köylere dahi örnek olan çok güzel bir adettir. 30 gün Ramazan boyunca her gün bir komşumuz yemek vermek suretiyle, diğer oruçlu kardeşlerimize iftar veriyorlar. Hem bu Ramazan ayının daha iyi hislerle yaşanması için köylülerimiz bir araya geliyor bu şekilde güzel iftarlar yapılıyor. Sevgi muhabbet bağları güçleniyor. Bu şekilde güzel bir iftar programı yapılıyor, her gün devam ediyor bu yemekler" diye belirtti.

Verilen iftar programı yapılan duanın ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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