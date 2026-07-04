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Kafasında karpuzu taşırken bir yandan da telefonla konuştu: İlginç anlar kamerada

Kafasında karpuzu taşırken bir yandan da telefonla konuştu: İlginç anlar kamerada
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Eskişehir'de bir vatandaş, kafasında karpuz taşırken cep telefonuyla görüşme yaparak trafikte karşıdan karşıya geçti. Rahat tavırları çevredekilerin dikkatini çekti.

Eskişehir'de kafasında karpuz taşırken bir yandan da cep telefonuyla görüşme yapan vatandaşın rahatlığı dikkat çekti.

Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi'nde Eti Caddesi ile Üniversite Caddesi'nin kesiştiği kavşakta karşıdan karşıya geçen bir vatandaşın kafasındaki karpuz dikkat çekti. Karpuza hiç dokunmadan kafasının üzerinde taşıyan ve yürüyüşüne devam ederken cep telefonuyla da görüşme yapan vatandaşın rahat tavırları çevredekiler tarafından görüntülendi. Akan trafikte karşıdan karşıya geçen vatandaş bir süre sonra gözden kayboldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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