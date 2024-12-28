Eskişehir'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı

Eskişehir'de Vali Aksoy Başkanlığında "2024 yılı 4.Dönem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Vali Hüseyin Aksoy'un Başkanlığını üstlendiği "2024 yılı 4. Dönem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelede yürütülen çalışmalar değerlendirildi, mevcut durum analiz edilerek çözüm önerileri üzerinde duruldu. Kadınların korunması, şiddet olaylarının önlenmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla uygulanacak yeni projeler ve stratejiler masaya yatırıldı.

Vali Hüseyin Aksoy yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin önlenmesinin yalnızca devletin değil, tüm toplumun sorumluluğu olduğuna vurgu yaparak, "Kadınlarımızın güven içinde yaşayabileceği bir toplum oluşturmak için iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında yapılan faaliyetler ve alınan önlemler hakkında sunum yapıldı.

Toplantı, karşılıklı görüş ve fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR