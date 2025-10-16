Haberler

Eskişehir'de Kadın Sürücünün 'Acemi' Notu Gülümsetti

Eskişehir'de Kadın Sürücünün 'Acemi' Notu Gülümsetti
Eskişehir'de bir kadın sürücünün otomobilinin arka camında astığı 'acemi sürücü' notu, trafikteki diğer sürücüleri güldürdü. Notta 'Acemiyim, sıkıştırma, panikletme, destek ol' mesajı yer alıyordu.

Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir kadın sürücünün otomobilinin arka camına asılı olan not dikkat çekti. Otomobile asılı olan notta, "Acemiyim, sıkıştırma, panikletme, destek ol" yazdığı görüldü. Trafikte seyir halinde bulunan diğer sürücülerin dikkatini çeken not, gülümsetti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
