Eskişehir'de Kadın Sürücünün 'Acemi' Notu Gülümsetti

Eskişehir'de kadın sürücünün otomobilinin arka camına astığı "acemi sürücü" notu o sırada trafikte olan sürücüleri gülümsetti.

Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir kadın sürücünün otomobilinin arka camına asılı olan not dikkat çekti. Otomobile asılı olan notta, "Acemiyim, sıkıştırma, panikletme, destek ol" yazdığı görüldü. Trafikte seyir halinde bulunan diğer sürücülerin dikkatini çeken not, gülümsetti. - ESKİŞEHİR