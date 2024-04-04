Eskişehir'de İlkokul Öğrencilerine Hayvan Sevgisi Eğitimi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, Eskişehir Odunpazarı İlçesi Kurtuluş İlkokulunda 4'üncü sınıf öğrencilerine yönelik 'Hayvan Sevgisi ve Sokak Hayvanlarına Yaklaşım' konulu eğitim düzenlendi.

Söz konusu eğitim, Eskişehir İl Tarım ve Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Erol Yakut tarafından verildi. Toplam 40 ilkokul öğrencisi ve öğretmelerinin katıldığı eğitimde hayvan sevgisi, hayvan davranışları, hayvanların beslenmesi, hayvanların hayatımızdaki yeri, sokak hayvanlarına yaklaşım ve hayvan sahiplenme konular üzerinde bilgiler verildi. Eğitim, soru cevap etkinliği şeklinde tamamlandı.

Bu kapsamda eğitimler 2023-2024 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar Eskişehir ilindeki mevcut okullarda devam edecek. - ESKİŞEHİR