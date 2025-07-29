Eskişehir'de İlk Kez, Geçici Koruyucu Aile Modeli Uygulandı

Eskişehir'de bir haftalık bebek, 'Geçici Koruyucu Aile' modeli sayesinde daha kurumlara girmeden koruyucu ailesine teslim edildi.

'Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi' çerçevesinde, 'Geçici Koruyucu Aile' modeli ile önemli bir adım atıldı. Daha bir haftalık olan bebek, Eskişehir'de ilk defa kurumlara girmeden koruyucu ailesiyle buluşturuldu. Hizmet modeli belirleninceye kadar çocuğun aile yanında bakılması için böyle bir işlem yapıldığı belirtilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından da konuyla ilgili paylaşım yapıldı. Bahse konu paylaşımda, "Çocuğumuza sıcak bir yuva olan koruyucu ailemize teşekkür eder, evladımıza ailesi yanında huzur ve mutluluklar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - ESKİŞEHİR