Eskişehir'de İklim Değişikliği ile Mücadele İçin Önemli Proje Tam Not Aldı

Eskişehir'de iklim değişikliğine karşı tarımsal üretimde dirençli modellerin yaygınlaştırılması amacıyla uygulanan proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Bağımsız Denetçisi Carlos Ludena tarafından tam not aldı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "İklim Değişikliğine Dayanıklı Tarımsal Üretim Modelinin Uygulanması ve Yayımı Projesi" kapsamında denetim gerçekleştirildi. Denetim, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş'ün makamında yapılan toplantıyla başladı. Proje faaliyetlerinin detaylı şekilde aktarıldığı toplantıda; Sakarya Nehri'ni besleyen yer altı su kaynaklarının korunması hedefiyle 4 milyon 550 bin metrekarelik alanda su tutma kapasitesi yüksek doğal toprak düzenleyiciler ve mikrobiyal gübrelerin kullanıldığı, ayrıca 2 bin adet az su tüketen meyve fidanı ile bahçelerin tesis edildiği bildirildi. Projenin başlangıcının 6 Aralık 2023'te imzalanan sözleşme ile yapıldığını hatırlatan yetkililer, ayrıca anıza ekim yapabilen tahıl ekim makinasının da çiftçilerin hizmetine sunulduğunu ifade etti.

"Türkiye'den seçilen üç projeden biri"

Toplantıda konuşan UNDP Bağımsız Denetçisi Carlos Ludena, Türkiye genelinde bu kapsamda değerlendirilen ilk projenin Eskişehir'deki uygulama olduğunu vurguladı. Ludena, Türkiye'den yalnızca üç projenin bu program çerçevesinde inceleneceğini belirterek, projenin yerel halk tarafından sahiplenilmesinin önemine dikkat çekti.

Projenin ikinci fazının da Eskişehir'de uygulanmasının bölge ve ülke tarımı için büyük katkı sağlayacağı ifade edildi. Denetim, formların doldurulması ve iyi niyet temennilerinin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş'ün yanı sıra, Birleşmiş Milletler Denetçisi Carlos Ludena, Proje Koordinatörü Yurdal Çetinkaya, Proje Ekibinden Mühendis Mutlu Subaşı ve Yasin Ustabaş ile ilgili kurum temsilcileri katıldı. - ESKİŞEHİR