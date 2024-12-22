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Eskişehir'de İkinci Sıra Parklar Trafik Sıkışıklığını Artırıyor

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Eskişehir'de yetersiz otopark sayısı ve yüksek ücretler nedeniyle duyarsız sürücüler ikinci sıra park etmeye yöneliyor, bu da kent genelinde trafik yoğunluğunu artırıyor.

Eskişehir'de duyarsız sürücüler tarafından yapılan ikinci sıra araç parkları, trafik sıkışıklığının artmasına neden oluyor.

Kent genelinde işlek caddelerde yaşanan trafik yoğunluğu, her geçen gün artıyor. Şehir merkezindeki yetersiz otopark sayısı ve yüksek ücretleri, kısa süreli duraklama yapacak araç sahiplerini ikinci sıraya araç park etmeye sürüklüyor. Özellikle Şair Fuzuli, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan, Cengiz Topel, Sakarya-1 caddelerinde yapılan ikinci sıra parklar, trafik sıkışıklığını arttırıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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