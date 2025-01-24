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Eskişehir'de İhtiyaç Sahiplerine Ekmek Dağıtımı Yapılacak

Eskişehir'de İhtiyaç Sahiplerine Ekmek Dağıtımı Yapılacak
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İstiklal Mahallesi Muhtarlığı, 24 Ocak'ta ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ekmek dağıtımı gerçekleştirecek. Mahalle muhtarı Hüseyin Alparslan, sosyal medya üzerinden duyuruda bulundu.

Eskişehir'de İstiklal Mahallesi Muhtarlığı tarafından ihtiyaç sahipleri için ekmek dağıtımı yapılacak.

Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Muhtarlığında ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ekmek dağıtımının yapılacağı duyuruldu. İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mahalledeki ihtiyaç sahipleri için 24 Ocak'ta ekmek dağıtımı yapılacağını duyurarak, "İstiklal Mahallesi Muhtarlığı ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıtımı, buyurun gelin. Çevrenizdeki ihtiyaç sahiplerine haber verirseniz sevinirim, Allah kabul etsin" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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